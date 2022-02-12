شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد ينضم إلى مسلسل "شغل عالى" بطولة فيفى عبده وشيرين رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان هيثم سعيد إلى فريق عمل مسلسل "شغل عالى" بطولة كل من الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا وتوني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل وهو من سيناريو و حوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.





وبدأ مؤخرًا الفنانتان فيفى عبده وشيرين رضا تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "شغل عالى" الذى تعاقدتا على بطولته فى اللحظات الأخيرة للعرض فى شهر رمضان المقبل، حسبما أكد مخرج العمل مرقس عادل مؤخرًا لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن عملية التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة مستمرة بالتزامن مع التصوير حسب الجدول الزمنى الذى تم وضعه، وذلك للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2022.

"شغل عالى" يسجل التجربة الثانية للمخرج مرقس عادل في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى في شهر رمضان قبل الماضى.

ويعد مسلسل "شغل عالى" عودة للفنان هيثم سعيد بعد غياب طويل عن الدراما منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "قصة حب" بطولة كل من الفنان ماجد المصرى وباسل الخياط ونادين الراسى .

من ناحية أخري طرح هيثم سعيد مؤخرا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة .