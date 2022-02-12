شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تغازل حسين فهمي: أحلى حاجة بستلم الجائزة من أجمل راجل في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين، عقب حصدها جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، من مهرجان جمعية الفيلم عن عام 2020: "كل الشكر لجمعية الفيلم، ومدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، وكانت أول جوائزي منها عن فيلم "أيام الغضب".

وغازلت إلهام شاهين الفنان حسين فهمي ضيف شرف المهرجان قائلة: "أحلى حاجة إنى بستلم الجائزة من الراجل القمر ده، أجمل راجل في مصر حاجة تفتح النفس للدنيا وأنت كنت واحشني وزميل وأستاذ ووجودك شرف كبير للمهرجان".

وأضافت إلهام شاهين: "أسرة الفيلم مش عارفة أشكرهم كلهم إزاي أنا فخورة بالفيلم وبكل فريق العمل اللى قدام الكاميرا واللي وراها لأن كلهم تعبوا والخارجي كان صعب جدا لأنه كان وقت حظر التجول وتعبنا أوي ولكن النتيحة النهاردة حاجة تفرح".

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 والـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته باختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.