شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي وماجد الكدواني وعمرو سلامة يحصدون جوائز الأفضل من جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان جمعية الفيلم حفل توزيع جوائز الدورة الـ48 لعام 2021، ووزع محمود عبد السميع رئيس المهرجان الجوائز، حيث حصد فيلم "برا المنهج" جائزة أفضل أفيش وأفضل سيناريو لعمرو سلامة وخالد دياب، وأفضل إخراج لعمرو سلامة، وكما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل بينما حصلت دنيا ماهر على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، كما حصل على جائزة أفضل فيلم.

أما فيلم "الإنس والنمس" فقد حصل على جائزة أفضل مكياج لأحمد مصطفى، وجائزة أفضل ملابس لايناس عبدالله، والديكور لباسل حسام، والمونتاج لداليا الناصر، والخدع البصرية لمحمد فودة، بينما حصل فيلم "العارف" علي جائزة أفضل مكساج لاحمد ابو السعد، والموسيقي لهشام نزيه، والتصوير لأحمد المرسي، وأفضل ممثل دور ثاني لاحمد فهمي.

في الوقت نفسه حصل فيلم "أبو صدام" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لنادين خان، وشهادة تقدير للممثلة زينة منصور، بينما حصل فيلم "قابل للكسر" علي جائزة العمل الاول للمخرج احمد رشوان، بينما حصل مديرالتصوير حسين عسر علي شهادة تقدير عن فيلم "موسي"، بينما حجبت لجنة التحكيم جائزة الممثلة دور الأول.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 والـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.