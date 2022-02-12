شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم: أنا كتاب مفتوح لزوجى وهو ناقد لاذع وعينه ثاقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح، أثناء الجزء الثاني من استضافته مع الفنانة إنجي المقدم في برنامج "أحلى الكلام"، والذي يقدمه الفنان أحمد فهمي ويذاع على قناة الحياة: "أحب جميع أنواع الموسيقى وخاصة الراي؛ لأنه الوحيد الذي عندما ينسجم مع المزيكا الغربي يتطور، ويندمج معه بشكل جذاب".

وأضاف تايسون: إذا كان هناك صديق لي مقدم على الزواج صعب أن أنصحه نصيحة معينة؛ لأن كل زواج له خصائص خاصة، وكل قصة لها أبعاد مختلفة عن الأخرى.

ومن ناحية أخرى، قالت الفنانة إنجي المقدم خلال اللقاء: أنا بالنسبة لزوجي كتاب مفتوح، لا أستطيع إخفاء أي أمر عنه، وزوجي هو من يقوم بدور الناقد في المنزل فهو ناقد لاذع وعينه ثاقبة، وإذا فكرت في تقديم برامج سأختار برنامج عن السفر وثقافات البلاد.

ويُعرض للفنان محمد ممدوح حاليا فى السينمات فيلم "أبو صدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.