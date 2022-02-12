شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج وزوجته يحتفلان بفوز الأهلى فى كأس العالم بصورة لهما مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد فراج على الاحتفال بفوز النادي الأهلي على الهلال السعودي ونيل المركز الثالث في البطولة للعام الثاني على التوالي، من خلال صورة تجمعه مع زوجته بسنت شوقى، بصحبة المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني، حيث نشرا صورة لهما برفقة المدير الفني الجنوب الأفريقي، وعلقت عليها بسنت شوقى بقولها: "يا بيتسو يا جامد".



فراج وبسنت بينهما موسيماني

من ناحية أخرى حرص اللاعب محمد هاني، ظهير ايمن النادي الأهلى، على توجيه رسالة لجماهير الفريق بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة فى تاريخ القلعة الحمراء، ونشر عدة صور من اللقاء وعلق عليها بكتابة رسالة إلى الجمهور، أثنى فيها على لاعبي الفريق قائلا: "الحمد لله، لاعيبة رجالة وجيل مشرف يستحق الإشادة والتقدير ونستحق ميدالية، شكراً جمهور النادى الاهلى الموجود معانا فى كل مكان ..كل التوفيق فى ما هو قادم".

ونال محمد هانى على إشادة جماهير الأهلى خلال البطولة، وشهدت المباراة الماضية أمام الهلال السعودي ارتداءه شارة القيادة خلال المباراة.



بسنت على فيس بوك

كما عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي فى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت فى الإمارات.

وقال موسيماني عقب المباراة، «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».