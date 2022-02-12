شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تبدأ تصوير "حرب نفسية" للعرض خارج موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد شفيق، تصوير أحداث مسلسله الجديد "حرب نفسية" المقرر أن يعرض في 15 حلقة خارج موسم رمضان، بطولة أروى جودة، ومصطفى درويش، وعصام السقا، وجيهان خليل، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف أحمد الشايب.

يشار إلى أن المخرج أحمد شفيق قدم مؤخرًا حكاية "على الهامش" وهى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة أروى جودة لتصوير دورها في مسلسل "بابلو"، من بطولة حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير أول المشاهد اليوم الخميس، وتجسد أروى خلال أحداث العمل شخصية سيدة من عائلة ثرية تتعرف على حسن الرداد ويحدث بينهما العديد من المواقف والتي تتطور بشكل درامى مشوق.

وقدمت أروى جودة آخر أعمالها مسلسل "حرب أهلية" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.