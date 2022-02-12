شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بيت الشدة" يحتفلون بانطلاق التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسلسل "بيت الشدة"، اليوم السبت، بانطلاق التصوير بالحى الشعبى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا للمشاركة به فى موسم دراما رمضان المقبل 2022.

وشهدت الاحتفالية حضور أبطال العمل؛ وفاء عامر وأحمد وفيق ومها أحمد ومدحت تيخا ومحسن منصور وعبير منير وأحمد التهامى وندى بهجت، وبسنت حاتم، ومنى العمدة وعدد من الفنانين، والمؤلف ناجى عبدالله والمخرج وسام المدنى وصناع العمل.



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة



أبطال مسلسل بيت الشدة

وكان مخرج المسلسل وسام المدني، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل "بيت الشدة"، أمس الجمعة، داخل ديكور منزل النجمة وفاء عامر.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناجى عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.