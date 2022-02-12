هادي الباجوري: السينما النظيفة كانت موضة والممثلين اللي عملوها ندموا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث المخرج هادي الباجوري، عن الجدل الذي صاحب "القُبلة" التي تضمنها فيلمه "قمر 14" بين الفنان خالد النبوي والفنانة شيرين رضا.

وقال الباجوري، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "من 20 سنة في بوس عادي في السينما، أقول للجمهور معلش ليه هو أنا عملت إيه غلط؟ أنا مش هغير نفسي عشان الجمهور اتغير، أنا هفضل زي ما، هما اللي يتعالجوا".

أضاف: "بوسة فيلم (قمر 14) فيها حب ولها معنى، ليه أعملها بإيحاء؟ البوسة لها شكل وإحساس وبتدي مشاعر معينة، ليه بقت ممنوعة؟ أنا معملتش مشهد محشور فيه حاجة، والناس صقفت في السينما وقت عرض المشهد ده، السينما النظيفة كانت موضة والممثلين اللي عملوها ندموا، شغلانتنا وظيفتها نقل المشاعر الحقيقية".

فيلم "قمر 14" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي وغيرهم، من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.

ويعرض لهادي الباجوري حاليا مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.