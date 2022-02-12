ماذا قال نبيل الحلفاوي بعد إعلان وليد سليمان اعتزال كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علّق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على إعلان لاعب النادي الأهلي وليد سليمان اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2021/2022، وذلك بعد أقل من ساعتين من نهاية مباراة فريقه أمام الهلال السعودي بكأس العالم للأندية 2021 المقامة بالإمارات.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "هذا لاعب خروجه من الأهلي كخروج السمكة من الماء.. أثق أن الأهلي لن يفرط في وليد.. ناشئو الأهلي في حاجة إلى مثله.. يزرع فيهم عشق الكيان وفرط التفاني والعطاء".

وأعلن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وفاز النادي الأهلي على الهلال السعودي، بنتيجة 4-0 وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف اللقاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه والشخصي له في الدقيقة 17.

وعزز أحمد عبد القادر النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 40، قبل أن يسجل عمرو السولية الهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفاً للنادي الأهلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، سجله أحمد عبد القادر بداعي التسلل.

وأكمل الهلال السعودي المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض كل من ماثيوس بيريرا ومحمد كنو، للطرد في الدقيقتين 14 و28 من عمر المباراة.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2020، ليصبح أكثر الأندية فوزاً بها.