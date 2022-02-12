هادي الباجوري يكشف مفاجأة عن أحمد طارق نور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج هادي الباجوري، مفاجأة عن الممثل الصاعد أحمد طارق نور، والذي قدّم دور "د. مروان والد زينة" في مسلسل "البحث عن علا" الذي يُعرض عبر منصة Netflix.

وقال الباجوري، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر"، أن أحمد طارق نور ليس ابن رجل الأعمال طارق نور كما ينتشر، ولكنه يعمل في شركته.

أضاف: "أنا أعرف أحمد من الإعلانات من زمان، هو ماسك شركة طارق نور، هو مش ابن طارق نور، هو اسمه كده، وإحنا كنا بندور على ممثل مش معروف للناس لأن دوره صغير، فقولتله تعالى جرب واعمل أودشن، وقبل ما يعمل أودشن أخد كورسات لأن الموضوع مش هزار".

ويعرض لهادي الباجوري حاليا مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.

كما يُعرض لهادي الباجوري في دور العرض فيلم "قمر 14" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.