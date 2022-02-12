هادي الباجوري: بكون مبسوط لما الجمهور يقولي "جوز الممثلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج هادي الباجوري، إن زوجته الفنانة ياسمين رئيس كانت بدايته من خلاله، وبعدها انطلقت بقوة في عالم الفن، مستكملا: "ياسمين شاطرة أوي، وفكرة أن حد يقول عليها إنها بتشتغل عشان جوزها بقت حاجة صعبة أوي".

أضاف الباجوري، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "أنا بقوا بيقولوا عليّا (جوز الممثلة)، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي (مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟)، فرد وأقول (أيوه)، وبتبسط أكيد، ما هي مراتي مشهورة".

تابع: "لو مراتك ناجحة لازم تبقى مبسوط لنجاحها، وجه الطبيعي، ولو عملت غير كده تبقى ناقص، ناجحها من نجاحك، زي ما نجاحك من نجاحها".

ويعرض لهادي الباجوري حاليا مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.

كما يُعرض لهادي الباجوري في دور العرض فيلم "قمر 14" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.