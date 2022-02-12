بصورة مع موسيماني وفراج.. بسنت شوقي تحتفل بفوز الأهلي ببرونزية كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة بسنت شوقي، بحصد النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 4 - 0.

ونشرت شوقي، صورة عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، مع زوجها الفنان محمد فراج، تجمعهما بالمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، وعلّقت: "يا پيتسو يا جامد".

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف اللقاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه والشخصي له في الدقيقة 17.

وعزز أحمد عبد القادر النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 40، قبل أن يسجل عمرو السولية الهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفاً للنادي الأهلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، سجله أحمد عبد القادر بداعي التسلل.

وأكمل الهلال السعودي المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض كل من ماثيوس بيريرا ومحمد كنو، للطرد في الدقيقتين 14 و28 من عمر المباراة.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2020، ليصبح أكثر الأندية فوزاً بها.