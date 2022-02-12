بايرن ميونخ يتلقى هزيمة مؤلمة في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

تلقى نادي بايرن ميونخ هزيمة قاسية جداً أما مضيفه نادي “بوخوم”، بنتيجة 2 – 4، اليوم السبت، في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ أحرز 68 هدفا في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي عند هذه المرحلة لكن بوخوم كان الطرف الأفضل.

وتقدم بايرن في الدقيقة التاسعة بواسطة وجه مألوف إذ رفع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم وبدا الفريق في طريقه لفوز سهل.

وبعد ذلك بأقل من 5 دقائق أدرك كريستوفر أنتوي أدجي التعادل ليعيد فريقه بوخوم إلى المباراة قبل أن يحرز يورجن لوكاديا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وأضاف كريستيان جامبوا الهدف الثالث بتسديدة مذهلة في الدقيقة 40 ثم أكمل جيريت هولتمان الرباعية قبل دقيقة واحدة من الاستراحة وسط انهيار بايرن.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الألماني، التي يتلقى فيها بايرن ميونخ 4 أهداف في الشوط الأول من عمر مباراة يخوضها في المسابقة منذ استقباله لـ5 أهداف على يد آينتراخت فرانكفورت في عام 1975.

وقلص ليفاندوفسكي الفارق قبل ربع ساعة من النهاية، لكنه لم يكن كافيا لفريق المدرب جوليان ناجسلمان حيث حافظ بوخوم على فوز للذكرى.

ومن الممكن أن تؤثر الهزيمة على فارق الصدارة الذي يتمتع به بايرن ميونخ، إذ أنه قد يتقلص إلى 6 نقاط مع وصيفه بروسيا دورتموند، حال فوز الأخير، مساء الأحد على يونيون برلين.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، فيما بقي بوخوم بعد هذا الانتصار في المركز الـ11 وله 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الألماني لموسم 2021-2022

بايرن ميونخ – 52 نقطة

بروسيا دورتموند – 43 نقطة

باير ليفركوزن – 38 نقطة

لايبزيج – 34 نقطة

فرايبورج – 33 نقطة