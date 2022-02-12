جزيرة لم يمسها بشر.. بريطاني يعتزم إنشاء “جنة بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - يسعى مستثمر بريطاني بإنشاء “مدينة فاضلة” لرواد لعملات الرقمية المشفرة على جزيرة لم يمسها البشر في الغالب، حسبما تقول صحيفة “الغارديان”.

على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كان أنتوني ويلش وشريكته تيريزا يعيشان حياة روبنسون كروزو بمفردهما على جزيرة لاتارو التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع.

بموجب خطة ويلش، سيتم تحويل الجزيرة التي تعد جزءا من أرخبيل فانواتو بين أستراليا وفيجي، إلى “مدينة ذكية مستدامة”، مليئة بالمباني السكنية متعددة الطوابق والمكاتب لمستثمري العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم.

وتقول الصحيفة البريطانية إن مشروع جزيرة لاتارو التي أطلق عليها ويلش ساتوشي هو الأحدث في سلسلة من المخططات التي تهدف إلى إخراج مستثمري العملات المشفرة من وراء “البلوكتشين” إلى العالم الحقيقي في الجزر الصغيرة.

وجاءت تسمية الجزيرة بساتوشي في إشارة إلى الاسم المستعار للشخص الذي اخترع البتكوين، ساتوشي ناكاموتو.

قال ويلش في مقابلة عبر رابط القمر الصناعي للجزيرة التي لا يوجد بها حاليا شبكة كهرباء أو مياه أو هاتف أو اتصال بالإنترنت: “نحاول بناء مجتمع”، مردفا: “نحن لا نحاول التطوير وتحقيق الربح”.

وقال ويلش إن فريقا من الدعاة للاستثمار بالعملات المشفرة الذين كانوا يبحثون في العالم عن ملاذ لتشكيل “مجتمع تشفير” تواصلوا معه بعد رؤية إعلانه ببيع جزيرته مقابل 12 مليون دولار على موقع الإنترنت.

وأضاف: “أن جنة العملات المشفرة التي يريدون بناءها هي فكرة رائعة حقا في مكان رائع تمكنا من العيش فيه لمدة 12 عاما”.

وتابع: “كان الفريق يعمل على إيجاد موقع مؤقت، وكانت المشكلة الرئيسية هي محاولة العثور على حكومة من شأنها … السماح لمجتمع العملات الرقمية بالتواجد، حيث ترغب معظم البلدان في العالم في تحصيل الضرائب، وبالتالي لا ترغب في إجراء معاملات تشفير لأنها لا تستطيع مراقبة ما يحدث. في المقابل، لا تفرض فانواتو ضرائب على الدخل من أي نوع”.

ومع ذلك، سيتعين على ويلش أولا التخلص من تسويقه السابق للجزيرة التي تغلب عليها الغابات الاستوائية باعتبارها “محمية طبيعية للحياة البرية” وموطنا لسرطان البحر العملاق النادر.

في محاولته السابقة لبيع الجزيرة، وصف ويلش لاتارو بأناه جنة بيئية “مغطاة بالغابات الاستوائية، جنبا إلى جنب مع مجموعة رائعة من النباتات والحيوانات التي كانت موجودة منذ آلاف السنين دون عائق وستجعل بالتأكيد أي شخص يعتقد أنه قد عاد في الوقت المناسب”.

وتم حذف موقع إلكتروني يظهر جهود ويلش وزوجته لإنشاء محمية الحياة البرية بعد فترة وجيزة من طلب صحيفة “الغارديان” للمستثمر البريطاني المتقاعد بالتعليق على مشروعه.