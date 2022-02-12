شكرا لقرائتكم خبر عن "ستموت فى العشرين" و"غزة مونامور" الأعلى فى استفتاء من جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان جمعية الفيلم في حفل ختام الدورتين الـ47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، شهادات تقدير للأفلام العربية الثلاثة التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام لمهرجان الجمعية من الأعضاء والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين، وعرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2021 وهي بترتيب تنازلي "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، و"غزة مونامور" للمخرج الفلسطيني عرب ناصر.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 و الـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.