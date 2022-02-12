شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وأمينة خليل الأفضل و"حظر تجول" يحصد 12 جائزة بجمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "حظر تجول" 12 جائزة من مهرجان جمعية الفيلم عن عام 2020، ووزع محمود عبد السميع رئيس المهرجان الجوائز، حيث حصد جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان، والتصوير لعمر ابو دومة، واحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضا علي جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا علي جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثاني لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين علي جائزة احسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود علي جائزة أفضل فيلم لعام 2020، وحصد الفيلم أيضا جائزة الجمهور.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 و الـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.