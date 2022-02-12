شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى أحدث جلسة تصوير على هامش حفلها الأخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة أنغام على التفاعل مع متابعيها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك من خلال سيشن تصوير لها تضمن أكثر من صورة لها من حفلها الأخير.



المطربة انغام

وما أن نشرت أنغام صورها الأخيرة حتي تفاعل معها متابعيها بشكل كبير ممن أثنوا عليها وعلى أغانيها الأخيرة التى طرحتها.



انغام وصورة اخرى

وتأتى الصور من حفل النجمة أنغام أول أمس الخميس الموافق 10 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتى غنت فيه على مسرح بوليفارد، وشارك فى إحياء الحفل الفنان والملحن السعودى عبادي الجوهر، وقدم الثنائى باقة من أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة.



انغام

ومن المفترض أن تحيى أنغام حفلاً آخر خلال شهر فبراير الجارى، حينما تغنى للمرة الأولى على مسرح قصر عابدين يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة إذ أعدت جدولاً منوعًا للحفل لإرضاء جمهورها.



انغام على تويتر

ومن أبرز الأغانى التى تغنيها أنغام بالحفل "حالة خاصة جدًا"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هنشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى عمرى معاك"، "حتة ناقصة"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.