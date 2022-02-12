شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأختها فرح يحتفلان معًا بعيد ميلاد شقيقتهما نور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها نور من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وتحديدًا خاصية الاستوري، وذلك من خلال فيديو نشرته برفقتها قالت فيه: "وعدتك النهاردة أخرجك ووديتك"، كما نشرت صورًا أخرى لهما معًا احتفالاً بتلك المناسبة".

كما نشرت بعد ذلك فيديو وهي تحتفل بعيد ميلاد نور برفقة شقيقتهما الفنانة فرح الزاهد.

ويأتى ذلك بعدما اصيبت والدتهم شيرين المنزلاوى بفيروس كورونا حيث كتبت على حسابها بمنذ أيام على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد والشكر لله إيجابية كورونا كل اللى تعامل معايا أرجو يطمن علي نفسه".



نور وهنا

وتأتي إصابة شيرين المنزلاوى بفيروس كورونا بعد 3 أسابيع من شفاء ابنتها هنا الزاهد من فيروس كورنا، حيث أصيبت هي وزوجها النجم أحمد فهمى بالفيروس مطلع شهر يناير الماضى، وشفى فهمى بعد زوجته هنا بأسبوع كامل.



نور الزاهد مع العائلة

وظهرت شيرين المنزلاوى مع ابنتها هنا الزاهد في حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وقالت خلال الحلقة، إن بناتها الثلاثة هم حياتها، وإنها لم تكن تتخيل أن بناتها سيأتي يوم ويتزوجن، مشيرة إلى أنها رغم ذلك كانت تحلم بيوم زفافهن وقالت: "كان نفسي يرتبطوا ويحسوا وقلبهم يشتغل".



نور وهنا الزاهد