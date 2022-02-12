شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نادية الجندى وحسين فهمى ومحسن محيى الدين بختام مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان جمعية الفيلم في حفل ختام الدورتين الـ47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع والتى تحمل اسم الفنان حسين فهمى ضيف شرف المهرجان، اسم المخرج الراحل حلمي رفلة، الراحل محمود ذو الفقار وتسلمت التكريم ابنته ايمان، اسم المخرج احمد بدخان وتسلم التكريم حفيده المخرج علي بدرخان.

كما كرم المهرجان، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الناقدة ماجدة موريس، مدير التصوير سمير فرج، الموسيقار هاني شنودة، الفنان محسن محيي الدين، الفنان حسين فهمي.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 و الـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.