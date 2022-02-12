دينا الشربيني توجه رسالة إلى زوجة عمرو دياب السابقة.. ماذا تقول؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح اللافت الذي حققته مسرحية “كان يا مكان” تحت إشارف زينة عاشور في عرضها الأول ضمن موسم الرياض، “عاشور” الزوجة السابقة للفنان المصري عمرو دياب رسالة مفاجأة من الممثلة المصرية دينا الشربيني، حبيبة “دياب” الأخيرة.

ونشرت دينا الشربيني عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستغرام” رسالة تهنئة لـ عاشور أكدت فيها على سعادتها لهذا النجاح وقالت: “تهانينا زينة عاشور فخورة بك”.

وكانت زينة عاشور قد كتبت على انستغرام: “لحظة فخر بالنسبة لي للوقوف في هذا الفضاء. عرض رائع مع فريق عمل رائع وموسيقيين وفرقة وطاقم وفريق إبداعي وإداري وإلى المزيد من ليالي “كان ياما كان” في العالم، أول إنتاج مسرحي سعودي من نوعه”.

نذكر أن دينا الشربيني كانت على علاقة بعمرو دياب لكن وقع خلاف كبير بينهما بعدما طلبت دينا منه أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجًا رسميًا، وبحفل زفاف يحضره الجميع وهذا ما أدى الى انفصالهما بحسب ما كشفت المصادر حينها.