عائلة بوب ساجيت تكشف السبب الرئيسي لوفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عائلة الممثل الأميركي بوب ساجيت عن سبب وفاته الرئيسي بعد أسابيع من التكهّنات، والعثور عليه ميتاً في أحد فنادق فلوريدا.

وفي بيان نشرته شبكة “سي إن إن” قالت العائلة: “في الأسابيع السابقة التي تلت وفاة بوب ساغيت، غمرنا حبّ جماهير بوب، ممّا سبّب لنا راحة كبيرة، ونحن جميعاً ممتنون لكم”.

وتابع بيان العائلة: “والآن، بعد أن توصلنا إلى الاستنتاجات النهائية من تحقيق السلطات، شعرنا بأن من الأفضل الكشف لكم عن النتيجة مباشرةً… يُشير استنتاج السلطات إلى أن بوب، ومن طريق الخطأ، ضرب رأسه من الخلف بشيء ما، واعتقد أنه بخير وخلد إلى النوم”.

وأكّدت العائلة أن التقرير يُثبت أن بوب لم يتناول الكحول، ولم يتعاطَ المخدرات.

وختم البيان بكلمات مؤثّرة: “في الوقت الذي نستمرّ فيه بالحداد معاً، نطلب من الجميع أن يستذكر الحبّ والضحك اللذين جلبهما بوب للعالم، والدروس التي علّمنا إيّاها جميعاً، وهي أن نكون لطفاء مع الجميع، وأن نعترف بالحبّ للّذين نحبّهم، وأن نواجه الأوقات الصعبة بالعناق والضحك”.

يُذكر أن بوب ساجيت، الذي اشتهر بدور داني تانر في المسلسل الكوميدي “فول هاوس”، توفي في 9 كانون الثاني الماضي خلال إقامته في فندق الريتز كارلتون في فلوريدا، من دون أن يُعرف حينها السبب الرئيسيّ للوفاة.

يُشار إلى أن مصادر إنفاذ القانون ذكرت لـ “تي إم زي” أن “السلطات المشاركة في التحقيق تقول إنّ الوضعيّة التي كان عليها جسم بوب عندما تمّ العثور عليه ميتاً، وغياب أيّ أدلّة تشير إلى تعاطي المخدرات أو وجود جريمة قتل، هي الأسباب الرئيسية للاشتباه بأنه تعرّض لنوبة قلبية”.