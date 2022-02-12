أول ظهور لـ دنيا سمير غانم مع ابنتها كايلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم للمرة الأولى مع ابنتها الوحيدة كايلا، خلال صورة نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، وفي أخرى بمفردها نشرتها لاحقاً. وظهرتا معاً من الخلف وهما ترتديان جاكيت مطبوعاً عليه صورة “فطوطة”، الشخصية الشهيرة التي قدّمها والدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلّقت عليها قائلة: “أنا وكايلولي”.

وفي الصوة الثانية ظهرت وهي ترتدي فستاناً أسود قصيراً، وعلى يديها رسومات حناء، وفي خلفية الصورة نهر النيل.

وإذا كان هناك مشاهير لا يمانعون نشر أي صور لأبنائهم ويعتبرونه أمراً عادياً، فإنّ غيرهم يرفضون هذا الأمر، أو يكتفون بصور التقطت من الخلف، حتى يبتعد أبناؤهم عن الأضواء لكي يعيشوا طفولتهم بكل حرية، ونذكر من بينهم الفنانة زينة والفنانة التونسية هند صبري، والفنانة كارمن سليمان.