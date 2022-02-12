كانييه ويست يتوسل للعودة إلى كيم كرداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم العالمي كانييه ويست لم يدخل اليأس إلى قلبه حتى الساعة، ومازال يحاول بشتى الطرق استرجاع عائلته وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان.

فقد نشر النجم البالغ من العمر 44 عاماً مجموعة من الصور لزوجته السابقة​ مع أطفالهما بمنشور واحد على إنستغرام وأرفقه بتعليق كتب فيه “أرجوك يا إلهي اجمع عائلتنا سوياً مجدداً”.

وكان كانييه قد نشر قبل ذلك عبر خاصية الستوري محادثات خاصة بينه وبين النجمة كيم كرداشيان، فهو يلجأ إلى العلن مستخدماً السوشيال ميديا للضغط على الأخيرة.