شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله متزوج من ساندى على فى مسلسل "بابلو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان صلاح عبد الله تصوير مشاهده في مسلسل "بابلو" للنجم حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وخلال الأحداث يتزوج صلاح عبد الله من فتاة تصغره في العمل بسنوات وهى التونسية ساندى على، ويواجه العديد من المواقف في اطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، ساندى على وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

ويظهر صلاح عبد الله كضيف شرف في مسلسل "الحلم" الذى يتم عرضه حالياً على قناة الحياة، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما يعرض لصلاح عبد الله مسلسل "القاتل الذى أحبه" على احدى المنصات العربية، وهو تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى وسهير رمزى، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.