شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "فاتن أمل حربى" داخل مسجد الحصرى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور أسرة مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، مشاهدها الخارجية داخل مسجد الحصرى اليوم السبت، بحضور جميع أبطاله، ويستمر التصوير يوم واحد وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال المشاهد فى منطقة شبرا.

وتظهر نيللى كريم فى مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

مسلسل "فاتن أمل حربى" وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما في "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.