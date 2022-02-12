شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أحدث أغانيها "تقول تبغانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أصالة أحدث أغانيها "تقول تبغانى" منذ قليل، من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطى، وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

واجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلا شي

وتهدى أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي علي الإنستجرام وعلقت قائلة "بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن.

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.