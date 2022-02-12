شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينشر صورا جديدة من حفله بمركز المنارة فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهضبة عمرو دياب، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصور جديدة من حفله الضخم، الذى أحياه أمس الجمعة، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، حيث نشر مجموعة صور مميزة من الحفل عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام".

وقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره والتى يحرص على سماعها وترديدها مع اتخاذ إدارة الحفل كل الإجراءات الاحترازية.

الحفل

يأتى هذا فيما انشغل الهضبة خلال الفترة الماضية فى تجهيز أغنية جديدة من ألبومه الجديد "عيشنى"، برفقة ابنه عبد الله، ويذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلى الحجر ينطق»، التى طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليونا ونصف المليون مشاهدة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.



المسرح



النجم عمرو دياب



الهضبة عمرو دياب



الهضبة



حفل عمرو دياب



صور من الحفل