شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو عرفة: أتمنى الفوز لممثلنا فى كأس العالم للأندية النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج عمرو عرفة على دعم النادى الأهلى فى مباراته مع الهلال السعودي بكأس العالم للأندية، وغرد عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر: وقال: "أتمني الفوز لممثلنا في كأس العالم للأندية النادي الأهلي. .البرونزية لجمهورك يا أهلي".

يشارك المخرج عمرو عرفة فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل النجمة الكبيرة يسرا "أحلام سعيدة"، من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانينن.

وعرض مؤخراً مسرحية "فى نص الليل" بموسم الرياض، من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، واعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.



