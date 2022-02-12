زينة : ” عندي صديق غالي عليا جداً مات بالنسبالي “

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة ” زينة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

ووجهت زينة في تعليقها على الصور رسالة إلى شخص كان صديقا لها متحدثة عن انتهاء العلاقة بينهما دون الكشف عن هويته أو أسباب ذلك .

فكتبت زينة في تعليقها على الصور : ” كان عندي صديق غالي عليا جدا .. مات بالنسبالي .. أنا قولت اخد صورتين علي روحه ” .