كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة ” زينة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
ووجهت زينة في تعليقها على الصور رسالة إلى شخص كان صديقا لها متحدثة عن انتهاء العلاقة بينهما دون الكشف عن هويته أو أسباب ذلك .
فكتبت زينة في تعليقها على الصور : ” كان عندي صديق غالي عليا جدا .. مات بالنسبالي .. أنا قولت اخد صورتين علي روحه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زينة : ” عندي صديق غالي عليا جداً مات بالنسبالي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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