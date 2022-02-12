بعد ظهوره ببرنامج كلام الناس وبكائه على الهواء .. نقل حمو بيكا إلى المستشفي

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 05:47 مساءً - أعلن الحساب الرسمي لمطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية .

فنشر الحساب صورة لحمو بيكا من داخل المستشفى ظهر بها وهو مستلقي على سرير المرض أثناء إجرائه للفحوصات الطبية اللازمة .

وجاء في التعليق على الصورة : ” أدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ” .

يذكر أن حمو بيكا تم نقله إلى المستشفى بعد ساعات من ظهوره في برنامج ” كلام الناس ” والذي دخل خلال اللقاء في نوبة بكاء متحدثا عن شعوره بالظلم بسبب ما يتعرض له من جانب نقابة المهن الموسيقية ومنعه من الغناء داخل مصر .

وأضاف بيكا حول سقوطه المتكرر بامتحانات النقابة وعدم حصوله على الكارنيه الخاص بها بأن امتحانات نقابة المهن لا ترضي الله .. وأنها تطلب منه غناء بعض الأغاني الخاصة بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وهو يرغب في تقديم أغاني مهرجانات .

وتابع حمو بيكا : ” مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا .. احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه .. أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش .. في افترا وظلم، أنا صوتي كده، ومش عايز أغني خلاص ” .