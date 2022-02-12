منة حسين فهمي تكشف أكثر ما تحبه في دنيا وإيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علاقة صداقة قوية كانت تجمع بين الفنانة ميرفت أمين، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، نجحتا في مد أواصرها إلى البنات: دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم ومنة حسين فهمي، وهو ما دفع متابعي الأخيرة لتوجيه أكثر من سؤال لها عن الأولى والثانية.

سأل أحد متابعي منة عن أكثر ما تحبه في إيمي، لترد: "حاجات كتير أوي بس أكتر أكتر حاجة حبها للحيوانات"، أما ردًا على أكثر ما تحبه في دنيا وما الذي إذا حدث سيجعلها تتضايق منها؟، قالت "دنيا من أطيب وأصفى وارق أصحابي في العالم بجد عمري ما زعلت منها في أي حاجة".

وكان السؤال الثالث عن السبب وراء عدم ظهور الثلاثة معا، لتعلق منة "متصورناش بقالنا كتير بس".

جدير بالذكر أن منة حسين فهمي، هي ابنة الفنان حسين فهمي من الفنانة ميرفت أمين، إذ ارتبطا فترة طويلة، أثمرت عن منة وعن تعاونهما في أكثر من عمل فني، ومن أشهر الأعمال التي جمعتهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".