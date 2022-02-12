رمضان 2022.. الشرنوبي لـ"الخليج 365": متحمس وسعيد بمشاركتي في "أمل فاتن حربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان محمد الشرنوبي، أن التواجد في السباق الرمضاني كل عام أمر مهم، خاصة إذا كان من خلال عمل مناسب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حول مشاركته في مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "أمل فاتن حربي": "أكيد التواجد بيفرق، خاصة وأنني أغيب منذ فترة عن رمضان، وهو ما يجعلني متحمسا جدا وسعيدا جدا بالمشاركة هذا العام".

وشدد الشرنوبي على أنه لن يستطيع الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بدوره، منتظرًا طرح البرومو، مضيفا "كل ما أستطيع قوله إنني أقدم شيئا مختلفا تماما لم أقدم مثله من قبل".

مسلسل "فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغني، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضية هامة من قضايا المرأة.

من ناحية أخرى كشف عن تحضيره لأكثر من مشروع غنائي "مشاريع كتير شغال عليها ومهمة".