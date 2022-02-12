"الأهلي بيلعب حلو".. أحمد الشامي يعلق على مباراة الأهلي والهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد الشامي عن سعادته بأداء لاعيبة النادي الأهلي، بعد إحرازهم لهدفين، أمام الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية اليوم.

وكتب أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الأهلي بيلعب حلو أوي، الله أكبر، جول، بيلعبوا من لمسة إيه الحلاوة دي".

نجح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، في تسجيل هدفين للأحمر في شباك الهلال السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد أصحاب مركزي الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة حصل عليها الأهلي على حدود منطقة الجزاء للهلال، لعبها علي معلول عرضية، نجح في تحويلها ياسر إبراهيم في الشباك برأسية رائعة في الدقيقة الـ8.

ويذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).

وفي الدقيقة 17 سدد محمد هاني الكرة بقوة، تصدى لها الحارس، ليأتي ياسر إبراهيم برأسية يحول الكرة في المرمى ليسجل الهدف الثاني.