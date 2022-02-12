أحدث ظهور لنجل عمرو دياب.. الجمهور: قاعد في الحرفيين؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عبدالله دياب، نجل الفنان عمرو دياب متابعيه بصورتين له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر عبدالله في الصور وهو يحمل جريدة في يده، من داخل مكان أشبه بورشة.

وعلقت كنزي دياب على صور شقيقها: "أنت نجم"، وجاءت تعليقات متابعيه: "عبدالله دياب ساكن في الحرفيين"، "ابن هضبتنا الغالي"، "إيه يا عبده انت سبت لنددن وقاعد في الحرفيين ولا إيه؟"، "الدم بيحن برضه لمصر.. الخليج 365 أصيل"، "رصيف نمرة خمسة".

يذكر أن زينة عاشور هي زوجة الفنان عمرو دياب ولديها منه ثلاثة أولاد هم: عبدالله، جانا، كنزي".

وكانت زينة عاشور تحدثت عن تفاصيل أولى تجاربها الفنية مسرحية "كان ياما كان".

وقالت زينة عاشور خلال لقائها مع برنامج Top Trending": "بدأت منذ عامين الكتابة عن شهرزاد ولكني قررت أن أصيغها بطريقة أكثر عصرية، وعندما عرضت الفكرة على المستشار تركي آل الشيخ أعجب بها جدا، ودعمنا وحمسنا كتير للمسرحية، وأجرينا جلسات عمل وتدريبات لممثلين سعوديين في المسرح الإنجليزي".

مسرحية "كان ياما كان" من تأليف جود كريستيان وإخراج ويل تاكيت، وتضم المسرحية أكثر من 80 فنان عربي، من بينهم أغادير السعيد، أحمد الحمدان، سميرة الأسير، وصحاري صائب.