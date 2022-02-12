نوال الزغبي تنشر صورا من حفلها بعمان.. والجمهور: شياكة ومبروك يا أسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورًا لها من حفلها، الذي أحيته أمس في عمان بالأردن بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت نوال في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا مطرزًا طويلًا، وعلقت: "عن ليلة أمس، عمان، الأردن، عيد الحب 2022".

وجاءت التعليقات على الصور على النحو التالي: "نوال امبارح نورتينا وأنا أول مرة كنت بشوفك، قلبي كان بالأرض وخوف مو طبيعي بس لما طلعتي على المسرح نسيت كل اشي وضليت صافن فيكي، جد جد كثييير بحبك، كنت بتمنى اتصور معك بس للأسف ما قدرت، المهم بدي اقولك امبارح كانت الحفلة رائعة ومو ناقصها شي بنحبك كثير"، "جمال وحلاوة وشياكة"، "قمر 14"، "الحفلة كانت روعة"، "الأكثر أناقة"، "قمر يا روح قلبي مبروك نجاح الحفلة يا أسطورة".

وتتعاون نوال الزغبي في ألبومها الغنائي القادم مع الملحن عمرو مصطفى في 3 أغاني، وهي من كلمات أمير طعيمة.

من ناحية أخرى تستعد نوال الزغبي لجولة غنائية في جزر البهاما بمدينة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.