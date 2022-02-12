صورة جديدة لحمو بيكا بالمستشفى.. ورسالة للمتنمرين: "الغل والغيرة مسيطرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المسؤول عن صفحة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على موقع فيسبوك، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة للأخير من داخل المستشفى، ظهر خلالها وهو يتابع الفحوصات اللازمة بعد تعرضه لأزمة صحية أمس الجمعة 11 فبراير.

وعبر المسؤول عن الصفحة عن استيائه من التعليقات الساخرة على صورة بيكا الأولى، والتي نُشرت له خلال قيامه بفحوصات طبية، وكتب "بجد شكراً جداً للناس اللي بتتنمر والناس اللي شمتانة، والناس اللي فرحانة في المرض، بدل ما تدعو لحمو دعوة كويسة، وتتمنوله يقوم بالسلامة، بتتنمروا عليه وشمتانين فيه".

وتابع "بجد عمرنا ماهنرتقي أبداً ولا هننضف ولا نعرف نتمنى الخير للناس أبداً.. الحقد والغل والغيرة بقوا مسيطرين علي البشر بطريقة غريبة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل كدة بجد".

كانت الصورة الأولى لحمو بيكا في المستشفى استقبلت تعليقات ساخرة، ودارت في معظمها حول ظهور بطنه بشكل منتفخ.

جدير بالذكر أن حمو بيكا ظهر أمس ضيفا على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، بصحبة مغني المهرجانات حسن شاكوش.