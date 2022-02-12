بسمة بوسيل طيبة بجد ولا مش حقيقية؟.. منة حسين فهمي ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت منة حسين فهمي، بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بأنها طيبة جدا، وذلك في ردها على سؤال جاءها من متابع عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، بشأن إذا ما كانت بسمة طيبة في الحقيقة أم لا.

وقالت منة "طيبة جدا وفي الحقيقة أجمل من الصور كمان".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما "منة"، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".