مرض غامض بالمخ وغيبوبة وكسر.. هذا ما حدث لآمال فريد بأيامها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الراحلة آمال فريد بذكرى ميلادها، التي توافق اليوم 12 فبراير الجاري.

الفنانة آمال فريد رحلت في 19 يونيو 2018 بعد صراع مع المرض.

وفي هذه السطور نعرض لكم ما حدث في الأيام الأخيرة من حياة آمال فريد قبل رحيلها:

في أبريل 2018، سقطت الفنانة آمال فريد في منزلها وأصيبت بكسر استدعى نقلها للمستشفى، إذ أجريت لها عملية جراحية لتغيير مفصل بمنطقة الحوض، وتحملت نقابة المهن التمثيلية جميع تكاليف المستشفى في ذاك الوقت.

وقال أحمد البقري، الطبيب المعالج للفنانة الكبيرة، وقتها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، وإن العظام بحالة جيدة، وتتماثل للعلاج، وأكد أنه ناشد وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، بالتدخل لنقل الفنانة الكبيرة لمستشفى عسكري، وبالفعل تم إرسال لجنة من الأطباء التابعين لوزارة الدفاع، لفحص وكتابة تقرير حول الحالة".

ونُقلت الفنانة الكبيرة آمال فريد إلى مستشفى المعلمين، 17 يونيو 2018، بعد تدهور حالتها الصحية.

وفي 18 يونيو من نفس العام، قال محمد خليل وهو ابن شقيق الفنانة الكبيرة آمال فريد، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية للفنانة آمال فريد في وضع حرج، وذلك بعد دخولها في غيبوبة كاملة لليوم الثالث على التوالي".

وأوضح "خليل" أن الأطباء لم يحددوا التشخيص الدقيق لحالتها، إذ تبين أنها تعاني من مرض غامض في "المخ" وتمكث داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، لحين إفاقتها من الغيبوبة، ومعرفة السبب الحقيقي".

ورحلت الفنانة آمال فريد، صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وقتها، إن الفنانة آمال فريد أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها، ودفنها في مقابر عائلتها.

وقدمت الراحلة آمال فريد خلال مشوارها عددًا من الأعمال، أبرزها: "التلميذة، من أجل امرأة، احنا التلامذة، أبو أحمد، حماتي ملاك، أم رتيبة، وليالي الحب".