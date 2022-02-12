نبيل الحلفاوي: الأهلي يدخل مباراة اليوم مجردًا من أهم أسلحته ونأمل في أمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي التي من المقرر إقامتها في الثالثة ظهر اليوم السبت 12 فبراير في الإمارات أمام الهلال السعودي ضمن كأس العالم للأندية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الأهلي يدخل المباراة مجردا من أهم أسلحته الدفاعية. أحسن حارس في أفريقيا (قبل الإصابة) وأحسن ظهير أيمن، علاوة على إيقاف صانع لعبه. واستنزاف خط وسطه في كأس الأمم، كل هذا يصب في صالح الهلال. مما يجعله منطقيا الأقرب لتهنئته بميداليته الأولى، لكنا لتجاوزالمنطق نأمل في أمرين".

وأضح الحلفاوي الأمرين في تغريدة جديدة، وكتب "روح الفانلة الحمراء التي كثيرا ما فاجأتنا بعبور الظروف المعاكسة، وتعويض النواقص وتثبيت مقولة الأهلي بمن حضر، وأن يكون علي لطفي على موعد من التألق إن شاء الله. إن تحققا.. نهنئ الأهلي بميداليته الثالثة. وفي الحالتين البرونزية عربية"

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتها اليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات ستاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلاً من نسبة 30% المستخدمة في المباريات السابقة.