بالفيديو: إليسا تتلقى هدية من أحد الجماهير على المسرح

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إليسا
أهدى شخص من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا رسماً فنياً لها ولوالدها خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأميركية.
وفاجأ في مقطع فيديو قصير أحد الجماهير الفنانة وأهداها رسما لها ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: “مين اللي معي بالصورة.. بشبه بيي.. هاد بيي الله يرحمو”، واحتضنت الفنانة صاحب اللوحة كرد فعل على هديته لها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية تداولوا مقطع فيديو للفنانة اللبنانية قبل يومين، حيث ظهرت وهي تلبس فستانا أسود، وتؤدي أغنية “يا مرايتي” حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها.
يذكر أن إليسا كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل جولتها الغنائيّة هناك، التي بدأتها بحفلة في هيوستن ثمّ في سان دييغو، وأمضت عدّة أيّام في نيويورك قبل حفلها الليلة في أتاوا، حيث نشرت مقطع فيديو هناك ظهرت فيه تستمتع بوقتها.