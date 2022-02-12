نبيلة عبيد تقدّم العزاء لفيفي عبده بطريقة مُثيرة للجدل.. و«السوشيال ميديا»: بتتريقي عليها ولا بتعزيها؟ – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 03:50 مساءً - تعرّضت الفنانة نبيلة عبيد لبعض الإنتقادات من قِبل روّاد السوشيال ميديا، وذلك بعد ان نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». للفنانة فيفي عبده ارتبطت بالكوميكس والسخرية. جاء ذلك ضمن منشور غرضه تقديم واجب العزاء للأخيرة في وفاة شقيقتها الكبرى «هدى».

ومن الواضح أن «عبيد» لجأت إلى إستخدام هذه الصورة نظرًا لأن «عبده» ترتدي فيها لون الحداد الأسود، ولكن ما لا تعلمه «نجمة مصـر الأولى» أن تلك الصورة يستخدمها روّاد مواقع التواصل للمزاح ويرفقوها بالتعليقات الساخرة.

وكانت «هدى» شقيقة فيفي عبده قد توفيت الثلاثاء الماضي، وكتبت الفنانة الاستعراضية مُعلنة الخبر: ««إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانه فيفي عبده.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

نبيلة عبيد تنعي رحيل الفنانة عايدة عبدالعزيز

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على نعي الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنيّة مساء يوم الخميس الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، بعد صراع أليم مع المرض عن عمر ناهز الـ 92 عامًا.

وكتبت عبيد، عبر حسابها على انستجرام: “البقاء لله.. فقدنا فنانة عظيمة وممثلة ذات قدرات فنية مختلفة، ربنا يرحمك، كنتي صديقة وزميلة غالية.. الأستاذة عايدة عبد العزيز.. وداعا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان قد أعلن خبر وفاة عايدة عبدالعزيز، الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، قال أن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض، مضيفًا، أن جنازة الفنانة الراحلة ستنطلق عقب الوفاة بيوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الجمعة.

منها لله كورونا.. نبيلة عبيد تحتفل وحدها بعيد ميلادها بتورتة على شكل خمسة وخميسة

من ناحية أخرى، احتفلت مؤخرًا النجمة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ77 والذي يوافق يوم 21 من شهر يناير حيث إحتفلت به بمفردها دون دعوة عدد كبير من أصدقائها كما إعتادت كانت تفعل كل عام، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا .

ونشرت «نبيلة» صورة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها وهي تقطع تورتة الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت: «منها لله الكورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، أنا والتورتة لوحدينا».

لُقبت نبيلة عبيد بلقب نجمة مصر الأولى، إذ قدمت عددًا من الأفلام منها «الراقصة والسياسي» و«الراقصة والطبال» و«كشف المستور»، وشاركت في رمضان الماضي في مسلسل «سكر زيادة» الذي جمعها لأول مرة بمنافستها وإبنة جيلها النجمة نادية الجندي.

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