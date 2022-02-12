منة فضالي تروي قصة وفاة طفل رضيع كانت تنوي تبنّيه : ” كنت هخليه أحسن حد في الدنيا “

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” منة فضالي ” في منشور لها عبر حسابه على فيس بوك عن عزمها في تبني طفل رضيع عقب ولادته ب 5 أيام وذلك بعد أن تخلت والدته عنه .

إلا أن هذا الطفل قد وافته المنية متأثرا بإصابته بمرض الصفراء في حين كانت منة فضالي قد بدأت في اتخاذ الإجراءات الرسمية من أجل تبني كفالته وتربيته في منزلها .

وكتبت منة فضالي في منشورها : ” الولد ده اتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفي في الفيوم وقالتلهم أنا مش عاوزاه ارموه في الشارع .. الممرضة صعب عليها خدتو تربيه، جوزها قالها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت راحت مرجعاه المستشفي تاني ” .

وتابعت : ” واحدة تانية بتشتغل معايا في البيت أختها أخدتو تربيه سافرت الفيوم وأخذت الولد وودتو لدكتور طلع عنده الصفرة .. بتقولي النهاردة قولتلها هاتيه أنا هتبناه لإني نفسي يبقي عندي طفل .. من شويه بتكلم أختها قالتلها الولد مات بعد ما ابتديت اخد إجراءات التبني ” .

وأضافت معربة عن حزنها الشديد على وفاة الطفل : ” مش قادرة اوصفلكم حالتي حقيقي ولا اوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها .. جالها قلب إزاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها .. إبنها ضناها إزاي في أمهات بالقذارة دي ” .

وأكملت منة فضالي قائلة : ” بس يعلم ربنا إني كنت هخليه أحسن حد في الدنيا .. مش الأم اللي بتخلف، الأم اللي بتربي .. انا بكتب البوست ده لإني فعلا موجوعة من قلبي وكنت فرحانة إني هاخد الولد بس ربنا مش رايد ” .

واختتمت منشورها قائلة : ” ربنا يرحمك برحمتو وحسبي الله ونعمه الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها أشد انتقام .. احنا الحيوان بيصعب علينا ما بالكم طفل ملوش أي ذنب غير إن واحدة معندهاش قلب ولا ضمير ترمي إبنها ” .