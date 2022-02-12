بأوامر من الطبيب.. شمس البارودى تفسر غيابها عن عزاء شقيقها

القاهرة - سامية سيد - فسرت الفنانة المعتزلة شمس البارودى غيابها وزوجها الفنان الكبير حسن يوسف عن عزاء شقيقها أمس الجمعة والذى أقيم بمسجد آل رشدان بمدينة نصر مرجعة ذلك لأسباب طبية ومرضية.

ونشرت شمس البارودى منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك توضح فيه هذه الأسباب حيث قالت: "تلقيت العزاء في أخى من الأهل والأقارب والأصحاب من لحظة وفاته حبيبي على التليفون من القاهرة وكندا وسويسرا وكان الأهم لكل شقيقاته حضور صلاة الجنازة والدفن".

وتابعت: "ولكن حبيبتي هند وحبيبي هشام أصرا على إقامة عزاء في المسجد لكثرة أصدقائهم وأصدقاء أخي وقررت الذهاب وأخذت رأى دكتور العائلة دكتور أيمن قداح حفظه الله، فقال أخاف عليكم فلن يكون هناك تباعد اجتماعى كافٍ والفيروس الآن في الذروة، وأبلغت هند وهشام أبناء أخى فقالوا ماتجوش ياعمتوا إحنا نخاف عليكم مش ناقصين وجع على الحبايب فالتزمنا بالرأي العاقل خاصة أن ابن شقيقتى هناء المهندس عبد الرحمن ظهرت عليه أعراض كورونا أمس وثبتت الإصابة"

واختتمت البارودى كلامها قائلة: "رحم الله الحبيب الغالى أخى وصبر أبنائه البارين الصالحين هند وهشام وصبرنا جميعًا على فقد الأخ الغالى حبيبي"

وكان محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودى ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف توفى مع الساعات الأولى لصباح الثلاثاء الماضى وأعلنت شمس البارودى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة شقيقها الوحيد، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى"

وكانت البارودى قد نشرت عددا من المنشورات قبل وفاة شقيقها تطلب خلالها الدعاء بشفائه، وهو الأخ الوحيد للفنانة المعتزلة بين 6 شقيقات.

وفى حوار سابق لليوم السابع مع شمس البارودى تحدثت عن عائلتها وطفولتها قائلة: «اسمى شمس الملوك جميل البارودى، وأنا الابنة الكبرى لأسرتى التى تتكون من 6 بنات وولد، وكان لى أخت غير شقيقة من أمى اسمها نيفان هى والدة الفنانة غادة عادل وتوفيت فى سن صغيرة، وأنتمى لعائلة البارودى السورية، ولنا بيت كبير فى سوريا، وينتهى نسبى إلى الإمام الحسين، ووالدتى مصرية من أصل تركى".