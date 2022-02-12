شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى قبل لقاء الهلال: الأهلى بمن حضر.. والبرونزية عربية فى الحالتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان نبيل الحلفاوى، أن النادى الأهلى يدخل مباراته مع الهلال السعودى للتنافس على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، مجردًا من أهم أسلحته الدفاعية، إضافة إلى استنزاف خط الوسط بالفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن ذلك يصب فى مصلحة الهلال، لكنه قال: "فى الحالتين البرونزية عربية".

وقال الحلفاوى فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "الأهلي يدخل المباراة مجردًا من أهم أسلحته الدفاعية، أحسن حارس في أفريقيا (قبل الإصابة)، وأحسن ظهير أيمن، علاوة على إيقاف صانع لعبه.. واستنزاف خط وسطه في كأس الأمم، كل هذا يصب في صالح الهلال، ما يجعله منطقيا الأقرب لتهنئته بميداليته الأولى".



نبيل الحلفاوى

وتابع: "لكن لتجاوزالمنطق نأمل في أمرين، روح الفانلة الحمراء التي كثيرا ما فاجأتنا بعبور الظروف المعاكسة وتعويض النواقص، وتثبيت مقولة الأهلي بمن حضر، وأن يكون علي لطفي، على موعد من التألق إن شاء الله، إن تحققا.. نهنئ الأهلي بميداليته الثالثة، وفي الحالتين البرونزية عربية".

ويشار إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمباراة الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.