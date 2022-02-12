شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فى كواليس تحضيرات افتتاح حفل برنامج "الدوم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة شيرين عبد الوهاب فيديو كواليس تحضيراتها لإحياء حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب الجديدة "الدوم"، المذاع على قناة أون وعلقت على الفيديو: "كنتوا واحشنى.. بحبكم"، وانهالت التعليقات عليها بالاستمرار فى نشاطتها الفنية وظهورها من جديد.

وتصدر هاشتاج شيرين في الدوم تريند تويتر بعد مشاركتها مساء الجمعة في افتتاح البرنامج، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها وظهرت بإطلالة مبهرة وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي.

برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء تقديم البرامج في الشرق الأوسط.