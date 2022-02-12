شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تريند تويتر بعد مشاركتها فى برنامج "الدوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج شيرين في الدوم تريند تويتر بعد مشاركتها مساء الجمعة في افتتاح برنامج الدوم المذاع على قناة أون، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها وظهرت بإطلالة مبهرة وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي.





برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء تقديم البرامج في الشرق الأوسط.





ويعد البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب مثل التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى، وذلك من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.