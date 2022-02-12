شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله دياب فى صورة بـ"جورنال" وكوباية شاى فى ورشة شعبية.. وكنزى: أنت نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد الله عمرو دياب، ابن النجم عمرو دياب، نشر صوره خلال تواجده في مصر للاستمتاع بزياراته لمعالمها الأثرية والأماكن الشعبية والتاريخية، حيث شارك عبد الله عمرو دياب، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له خلال تواجده في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ظهر خلالها فيما يبدو أنه داخل ورشة شعبية وأمامه ترابيزة قهوة وكوباية شاى، بينما يمسك فى يده جورنال ورقى.



حساب عبد الله عمرو دياب على انستجرام

حازت الصور التي نشرها عبد الله دياب على إعجاب محبيه ومنهم شقيقته كنزى التي علقت على الصورة: "أنت نجم"، فيما حازت الصور نفسها على ما يزيد على 15 ألف إعجاب في ساعات قليلة فقط من نشرها.



عبد الله عمرو دياب



عبد الله عمرو دياب

وفى يناير الماضى، كشفت كنزى دياب لمتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، عن تواجدها فى مصر برفقه شقيقها عبد الله، لزيارة العديد من معالم مصر العريقة والعتيقة، منها الحسين والمعز، كما شاركهم فى جولتهم بعض من أصدقائهما الأجانب.

ونشرت كنزى، ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مجموعة صور متنوعة لتوثق بها تفاصيل رحلتها مع أصدقائها فى المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، مكتفية بالتعليق عليها بـ"إيموجى" علم مصر.