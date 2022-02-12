عمرو أديب يكشف تفصايل مكالمته مع شيرين عبد الوهاب وحقيقة عودتها لحسام حبيب

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 02:56 مساءً - كشف الإعلامي ” عمرو أديب ” عن قيامه بالتواصل هاتفيا مع الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” لحسم الجدل المثار في الأيام الماضية حول عودتها لطليقها الفنان ” حسام حبيب ” .

فأشار عمرو أديب إلى أن شيرين عبد الوهاب أكدت له عن أن كل ما تم تداوله عن عودتها لحسام حبيب هي مجرد شائعات وأخبار غير حقيقية .

وأضاف أن أي جديد بشأن علاقتهما الزوجية سوف تعلنه شيرين بنفسها أو سيعلنه الفنان حسام حبيب .. مشيرا إلى أن علاقة الثنائي جيدة وفقا لما قالته له شيرين عبد الوهاب .

وتابع عمرو أديب : ” هما بيكلموا بعض ومفيش بينهم خناقة كبيرة ووارد جدا إنهم يكلموا بعض يتفاهموا في أي شئ .. هي بتنفي كل الإشاعات ولو في أي حاجة في الطريق ده هي هتقول أو حسام حبيب ” .