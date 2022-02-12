عايدة رياض تعيش قصة حب : ” بنتلكم في التليفون ومشفتوش خالص “

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 02:56 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” عايدة رياض ” ضيفة مع الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر .

وخلال اللقاء كشفت عايدة رياض عن تفاصيل ارتباطها بشخص مصري يحمل الجنسية الأمريكية حيث يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تعرفت عليه عبر الانترنت .

وأشارت عايدة رياض إلى أنها حاليا في مرحلة التعارف على هذا الشخص وأن طريقة التواصل بينهما تكون عبر المحادثات الهاتفية فقط وأنهما لم يتقابلا حتى الآن .

وأضافت عايدة رياض في حديثها عن سبب عدم لقائهما على الرغم من زيارته لمصر فقالت : ” هو زعل على فكرة مني جدا ، كذا مرة يكلمني كنت أنا مثلا بصور وفي ظروف تعب أخويا والمود بتاعي مش حلو ” .

وتابعت أنه في إحدى الفترات أبدى إنزعاجه بسبب إنشغالها المستمر مستنكرا ذلك وعدم تمكنهما من اللقاء ببعضهما البعض .. كما عبر عن شكه في إرتباطها بشخص آخر .

وعن رد فعل الفنانة عايدة رياض تجاه ذلك قالت : ” عملتله بلوك .. مكنتش دماغي مستحملة .. وفكيت البلوك وبيكلمني بس لسه ماتصالحناش ” .