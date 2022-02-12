هل تذكرون ”نهيلة القلعي” نجمة ذا فويس كيدز؟.. ستنصدمون كيف تغيرت ملامحها تمامًا بعدما أصبحت شابة شقراء شديدة الأنوثة والجمال – (صور)

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 02:56 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعى في الساعات الماضية، صور حديثة للطفلة المغربية نهيلة القلعي مشتركة ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الأول 2017، حيث بدت مختلفة بشكل لافت بعدما كبرت وأصبحت شابة.

حيث تسلطت الأنظار نحو نهيلة القلعـي نجمة ذا فويـس كيدز التي إنضمت إلى فريق النجمة نانسي عجرم، وذلك بعد أن تم تداول صور حديثة كشفت عن ملامحها بعد مرور 5 سنوات من تجربتها في البرنامج.

وبدت «القلعي» مختلفة عن فترة مشاركتها في برنامج ذا فويـس كيدز، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر مع ظهورها بملابس عصرية تناسب سنها، فهي تحرص على التواصل مع متابعيها الذين تجاوزا الـ 400 ألف على إنستجرام بأحدث صورها ومقاطع فيديو لغنائها.

ورغم أن المغربية نهيلة القلعي تبلغ الآن 21 عامًا وبالتأكيد تغير شكلها وطريقة ملابسها، إلا أن ظهور صورها مؤخرًا بكثافة على مواقع التواصل دفع الكثيرين لإبداء استغرابهم من التحول الملفت في ملامحها.

يُشار أن الأمر قد بدأ، عندما سيطر نجوم برنامج ذا فويـس كيدز The Voice Kids على السوشيال ميديا، وتحديداً بعد تداول أحدث صور للطفلين زين عبيد وغنى بو حمدان بعد أن كبرا، وعلى إثره أخذ البعض على عاتقه البحث عن باقي المشتركين، لتطلّ علينا نهيلة القلـعي بأحدث صورها.

الطريف في الأمر، أن صور نهيلة القلعي الحديثة دفعت إحدى الفتيات للمزاح بقولها: “أنها تزوجت” في إشارة إلى أنها أصبحت شابة ناضحة، لتفاجئها نجمة ذا فويس كيدز بردها قائلة: “لا لساتني عزباء” مع وضع “إيموجي” يضحك.

نهيلة القلعي واصلت مشوارها الفني بعد خروجها من منافسات ذا فويس كيدز، وحققت شهرة في بلدها المغرب العربي، وتنشر بصورة مستمرة مقاطع أغاني بصوتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

وكانت نهيلة القلعي شاركت في الموسم الأول من ذا فويس كيـدز، ولقبها البعض بـ “ذكرى الصغيرة”، وذلك بعد أن غنت أغنية “الأسامي”، وأبدعت على خشبة المسرح بنبرة صوتها المشابه للفنانة الراحلة، وحتى بعد مرور 5 سنوات على مشاركتها في البرنامج مازال الجمهور في التعليقات يتذكرها بشبيهة صوت ذكرى.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت